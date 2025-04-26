Троих детей спасли из горящего дома бойцы Нацгвардии в Караганде.

«Когда увидели пожар, то сразу ринулись туда. Дети плакали, было очень тяжело дышать из-за дыма, но мы знали: нельзя терять ни секунды. Для нас это не геройство — это то, чему нас учат каждый день. Мы присягали защищать людей, и в любой ситуации обязаны оставаться верными этой клятве», — поделились гвардейцы.