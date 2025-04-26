АСТАНА, 26 апр — Sputnik. Троих детей спасли из горящего дома бойцы Нацгвардии в Караганде.
Как сообщила пресс-служба Нацгвардии, четверо военнослужащих воинской части 6505 Асхат Байсеитов, Кыдырбай Ерлан, Вячеслав Кожахметов и Михаил Бубнов заметили охваченный огнем дом по дороге на службу.
«Экстренно прибыв на место происшествия, гвардейцы без колебаний вошли в горящее здание и вынесли оттуда троих детей. Также вынесли из горящего дома 50-литровый газовый баллон, который представлял угрозу», — рассказали в Нацгвардии.
А вот что рассказали сами гвардейцы.
«Когда увидели пожар, то сразу ринулись туда. Дети плакали, было очень тяжело дышать из-за дыма, но мы знали: нельзя терять ни секунды. Для нас это не геройство — это то, чему нас учат каждый день. Мы присягали защищать людей, и в любой ситуации обязаны оставаться верными этой клятве», — поделились гвардейцы.
Оперативные и решительные действия военнослужащих позволили предотвратить крупную трагедию, подчеркнули в Нацгвардии.