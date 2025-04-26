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Троих детей спасли из горящего дома бойцы Нацгвардии в Караганде

Троих детей спасли из горящего дома бойцы Нацгвардии в Караганде.

Источник: Нацгвардия Казахстана

АСТАНА, 26 апр — Sputnik. Троих детей спасли из горящего дома бойцы Нацгвардии в Караганде.

Как сообщила пресс-служба Нацгвардии, четверо военнослужащих воинской части 6505 Асхат Байсеитов, Кыдырбай Ерлан, Вячеслав Кожахметов и Михаил Бубнов заметили охваченный огнем дом по дороге на службу.

«Экстренно прибыв на место происшествия, гвардейцы без колебаний вошли в горящее здание и вынесли оттуда троих детей. Также вынесли из горящего дома 50-литровый газовый баллон, который представлял угрозу», — рассказали в Нацгвардии.

А вот что рассказали сами гвардейцы.

«Когда увидели пожар, то сразу ринулись туда. Дети плакали, было очень тяжело дышать из-за дыма, но мы знали: нельзя терять ни секунды. Для нас это не геройство — это то, чему нас учат каждый день. Мы присягали защищать людей, и в любой ситуации обязаны оставаться верными этой клятве», — поделились гвардейцы.

Оперативные и решительные действия военнослужащих позволили предотвратить крупную трагедию, подчеркнули в Нацгвардии.