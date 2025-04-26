Двое могилевчан получили по 25 лет лишения свободы за совершенное в 2000 году преступление

По совокупности преступлений на основании ч.2 ст. 89 Уголовного кодекса 1960 года, п.п.6, 7, 12 ч.2 ст. 139, ч.2 ст. 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь обоим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии в условиях строгого режима.