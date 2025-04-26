Двое могилевчан получили по 25 лет лишения свободы за совершенное в 2000 году преступление

Прокуратура Могилевской области поддержала в областном суде государственное обвинение в отношении двоих жителей Могилева, которым инкриминированы разбойное нападение, изнасилование и убийство девушки в 2000 году.
При рассмотрении уголовного дела обвиняемые отрицали свою причастность к совершенным преступлениям, оспаривали совместное нападение на потерпевшую и применение к ней насилия, обвиняли в убийстве друг друга.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда постановила обвинительный приговор.
По совокупности преступлений на основании ч.2 ст. 89 Уголовного кодекса 1960 года, п.п.6, 7, 12 ч.2 ст. 139, ч.2 ст. 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь обоим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии в условиях строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.