Хотел купить самокаты, но потерял деньги. Мошенники использовали новую схему обмана

Злоумышленники заказали партию самокатов на сумму порядка Br25 тыс. в минской фирме. Доставку оформили в Гродно наложенным платежом. Затем связались с представителем компании, занимающейся продажей двухколесного транспорта в областном центре, и предложили приобрести товар по заниженной цене — за Br9,5 тыс. Мужчина согласился, не подозревая, что попал на крючок мошенников.
Когда самокаты прибыли в Гродно, получатель их осмотрел, после чего с ним встретился человек для оплаты заказа. Гродненец передал ему оговоренную сумму, полагая, что это и есть работник минской фирмы. На самом же деле это был курьер мошенников.
Деньги курьер планировал перевести на счет аферистов. Не сумев этого сделать в банках Гродно, отправился в столицу. По словам мужчины, только по дороге в Минск он начал догадываться, что стал участником преступной группы. Совершить финансовую операцию он не успел, так как был задержан сотрудниками милиции.
В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 209 УК. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступной схеме.