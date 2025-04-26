В Уфимском селе Нагаево без света остались 230 частных домов

Без электричества остались 230 жилых домов частного сектора в селе Нагаево: по улицам Урожайной, Янтарной, Есенинской, Северной, Облачной, Цыганской.
Ремонт проводит Производственное отделение «Центральные электрические сети» Новоуфимский РЭС.
В Октябрьском районе Уфы произошло аварийное отключение электроснабжения, сообщает Управление гражданской защиты города.
Без электричества остались 230 жилых домов частного сектора в селе Нагаево: по улицам Урожайной, Янтарной, Есенинской, Северной, Облачной, Цыганской.
Ремонт проводит Производственное отделение «Центральные электрические сети» Новоуфимский РЭС.