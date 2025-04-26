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В Уфимском селе Нагаево без света остались 230 частных домов

В Октябрьском районе Уфы произошло аварийное отключение электроснабжения, сообщает Управление гражданской защиты города.

Источник: Reuters

Без электричества остались 230 жилых домов частного сектора в селе Нагаево: по улицам Урожайной, Янтарной, Есенинской, Северной, Облачной, Цыганской.

Ремонт проводит Производственное отделение «Центральные электрические сети» Новоуфимский РЭС.