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Покупатель смартфонов расстрелял продавца в Батайске

Батайчанин после попытки продать смартфоны оказался в больнице с ранениями.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске возбудили уголовное дело после нападения во время сделки по продаже смартфонов. По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 25 апреля на улице Быковского, сообщили в главке ведомства.

Конфликт разгорелся между двумя мужчинами, один из которых — 32-летний местный житель — получил огнестрельные ранения из травматического пистолета и был госпитализирован.

Предварительно установлено, что мужчина, представившийся покупателем, договорился о встрече для приобретения гаджетов. Однако вместо оплаты он выхватил телефоны и, открыв стрельбу, скрылся с места преступления.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Следствие квалифицировало действия подозреваемого как разбой.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.