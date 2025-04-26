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Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 15-летнего школьника в Башкирии

Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смертельном избиении 15-летенго подростка в Башкирии.
Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 15-летнего школьника в башкирском селе Калтасы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как ранее выяснила «КП-Уфа», вечером 4 апреля в кафе 15-летний Эмир [имя изменено] разнял драку, участником которой был его 17-летний знакомый. Последний за вмешательство в конфликт сильно избил его и скрылся. Мальчик после ударов упал и пролежал на земле всю ночь и половину следующего дня. Когда школьника нашли, он находился без сознания. На скорой помощи его доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Юноше диагностировали отек мозга и переохлаждение.

Напавшего на Эмира 17-летнего парня задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Молодого человека отпустили под домашний арест.

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