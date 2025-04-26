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В Челябинской области женщина после ДТП выпала из автомобиля на трамвайные пути

В Челябинской области женщина после ДТП выпала из автомобиля на трамвайные пути, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции Магнитогорска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26 апреля.

Предварительно установлено, что у дома 3 по улице 9 Мая 38-летняя женщина, управляя ВАЗ-2112, на изгибе дороги совершила наезд на препятствие (бордюрный камень).

Из-за этого самопроизвольно открылась дверь, водитель выпала на трамвайные пути, от полученных травм скончалась на месте.

«В тот момент она не была пристегнута ремнем безопасности. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего», — говорится в комментарии.