Минчанин хотел отомстить соседу сестры за замечание, но поцарапал чужое авто

В сообщении говорится, что житель Первомайского района заявил в милицию, что ночью кто-то повредил его автомобиль, который был припаркован у дома. Милиционеры выяснили, что кузов транспортного средства поцарапал 41-летний житель Минска. Выяснилось, что чужое авто он повредил из мести.