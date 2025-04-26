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Минчанин хотел отомстить соседу сестры за замечание, но поцарапал чужое авто

Минчанин получил уголовное дело из-за поцарапанного авто, которое он перепутал с машиной соседа сестры.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин хотел отомстить соседу сестры за замечание, но поцарапал чужое авто. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении говорится, что житель Первомайского района заявил в милицию, что ночью кто-то повредил его автомобиль, который был припаркован у дома. Милиционеры выяснили, что кузов транспортного средства поцарапал 41-летний житель Минска. Выяснилось, что чужое авто он повредил из мести.

Сообщается, что накануне случившегося фигурант гостил у сестры, а ее сосед постучал в дверь и сделал замечание за шум. Мужчина узнал у женщины, какой именно автомобиль принадлежит соседу, а ночью поцарапал его малярным ножом.

«Вот только позже выяснилось, что минчанин перепутал машины и повредил не ту», — отметили в милиции.

Отмечается, что причиненный ущерб составил более 1600 рублей. В отношении фигуранта заведено уголовное дело за хулиганство.

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