Минчанин хотел отомстить соседу сестры за замечание, но поцарапал чужое авто. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что житель Первомайского района заявил в милицию, что ночью кто-то повредил его автомобиль, который был припаркован у дома. Милиционеры выяснили, что кузов транспортного средства поцарапал 41-летний житель Минска. Выяснилось, что чужое авто он повредил из мести.
Сообщается, что накануне случившегося фигурант гостил у сестры, а ее сосед постучал в дверь и сделал замечание за шум. Мужчина узнал у женщины, какой именно автомобиль принадлежит соседу, а ночью поцарапал его малярным ножом.
«Вот только позже выяснилось, что минчанин перепутал машины и повредил не ту», — отметили в милиции.
Отмечается, что причиненный ущерб составил более 1600 рублей. В отношении фигуранта заведено уголовное дело за хулиганство.
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