Четыре землетрясения в Ялте сегодня: чего ждать дальше

26 апреля замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь сообщила, что в субботу на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений.
«За эти сутки произошло четыре небольших землетрясения. Одно из них в море и три на суше, недалеко от Учан-Су», — сказал Вольфман.
По его словам, толчки фиксировались в 8:00, 11:00, 11:27 и 11:37 по московскому времени. Сейсмолог отметил, что магнитуда землетрясений была небольшой: 1,5 — 2.
«То есть это не то, что может вызвать какие-то серьезные разрушения. В баллах это примерно 2−3», — отметил эксперт.
Тот факт, что ялтинцы ощутили толчки, Вольфман объяснил тем, что они были «достаточно близкоповерхностными», а их очаги располагались близко к городу.
«Просто поскольку они находятся на суше, расположены непосредственно под городской частью и имеют небольшую глубину залегания, они ощутимы некоторыми. Были три сигнала на сегодняшний момент из Ялты, что некоторые люди на верхних этажах ощущали эти землетрясения», — пояснил Вольфман.
По мнению эксперта, произошедшее не свидетельствует о том, что можно ждать чего-то большего.
«У нас такая ситуация уже была пару-тройку месяцев назад. Просто землетрясения чаще всего самые сильные случаются у нас к югу от Ялты, в южнобережной зоне, 20−40 километров от берега. А тут толчки в районе Учан-Су, скажем, в континентальной части. Но они слабые», — заключил он.
В комментарии РИА Новости Крым замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь подтвердила, что в районе водопада Учан-Су зарегистрировано три землетрясения, самое сильное из которых произошло в 11:27 по московскому времени.
Как и ее коллега, она отметила, что очаг землетрясений имеет небольшую глубину залегания, поэтому толчки были слабо ощутимыми для жителей этого района Крыма.
Еще в первый месяц 2025 года, 19 января, крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений с эпицентром в районе Большой Ялты на расстоянии 4 км от сейсмической станции. 20 января сейсмическое событие в Ялте повторились, подземные толчки ощущались в разных районах города.
Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев предупреждал, что Крым остается сейсмоопасным регионом, но даже если землетрясение 1927 года повторится, к таким же последствиям, как почти 100 лет назад, оно не приведет.