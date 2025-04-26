Четыре землетрясения в Ялте сегодня: чего ждать дальше

«У нас такая ситуация уже была пару-тройку месяцев назад. Просто землетрясения чаще всего самые сильные случаются у нас к югу от Ялты, в южнобережной зоне, 20−40 километров от берега. А тут толчки в районе Учан-Су, скажем, в континентальной части. Но они слабые», — заключил он.