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Число погибших при взрыве в Иране выросло до 5

ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана возросло до пяти, заявил глава управления чрезвычайными ситуациями при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде.

Ранее сообщалось о четверых погибших, не менее 516 человек пострадали.

«Количество погибших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи возросло до пяти», — приводит слова Хасан-заде гостелеканал IRIB.

Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.