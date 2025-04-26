Задержан подозреваемый по делу об убийстве генерал-лейтенанта Москалика

По данным ЦОС ФСБ, Кузин приобрел автомашину, в которую установил самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины.