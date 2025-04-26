В Уфе горит Усадьба Василия Бессарабова

Предварительно, здание является объектом культурного наследия «Усадьба Бессарабова Василия Поликарповича».
Информации о пострадавших нет, отмечается в сообщении. Принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара.
Здание построено на рубеже
В начале апреля мэрия Уфы подвела итоги аукциона по продаже выявленного объекта культурного наследия — усадьбы Василия Бессарабова на Коммунистической улице, 38. Победителем признано ООО «Инвест Групп», предложившее выкупить здание по начальной цене, за 18,5 млн руб.