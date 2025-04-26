В Уфе горит Усадьба Василия Бессарабова

Здание построено на рубеже XIX—XX вв. еков и признано объектом культурного наследия. Дом связан с жизнью Василия Бессарабова — видного общественного деятеля, потомственного почетного гражданина. В 1906—1917 годах он занимал пост товарища председателя Губернского отдела «Союза Русского Народа», а также состоял членом «Уфимского отдела Общества повсеместной помощи», находившегося под покровительством императора.