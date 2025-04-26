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В Уфе горит Усадьба Василия Бессарабова

На пересечении улиц Аксанова и Коммунистическая горит двухэтажный бревенчатый дом, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Источник: МК

Предварительно, здание является объектом культурного наследия «Усадьба Бессарабова Василия Поликарповича».

Информации о пострадавших нет, отмечается в сообщении. Принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара.

Здание построено на рубеже XIX—XX вв.еков и признано объектом культурного наследия. Дом связан с жизнью Василия Бессарабова — видного общественного деятеля, потомственного почетного гражданина. В 1906—1917 годах он занимал пост товарища председателя Губернского отдела «Союза Русского Народа», а также состоял членом «Уфимского отдела Общества повсеместной помощи», находившегося под покровительством императора.

В начале апреля мэрия Уфы подвела итоги аукциона по продаже выявленного объекта культурного наследия — усадьбы Василия Бессарабова на Коммунистической улице, 38. Победителем признано ООО «Инвест Групп», предложившее выкупить здание по начальной цене, за 18,5 млн руб.