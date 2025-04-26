Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек

По данным издания Mehr, взрыв произошел около 12:30 (12:00 мск) в порту Шахид-Раджаи. На место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи, а также четыре автобуса экстренных служб. Уточняется, что в район взрыва было направлено несколько вертолетов из соседних областей. Сейчас ситуация находится под контролем.