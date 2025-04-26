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Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек

Количество пострадавших в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи превысило 700 человек. Об этом 26 апреля сообщает издание Tasnim.

Источник: AP 2024

Также сообщается о пяти погибших в результате взрыва.

«К сожалению, на данный момент погибли пять человек», — написали в Telegram-канале Tasnim.

По данным издания Mehr, взрыв произошел около 12:30 (12:00 мск) в порту Шахид-Раджаи. На место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи, а также четыре автобуса экстренных служб. Уточняется, что в район взрыва было направлено несколько вертолетов из соседних областей. Сейчас ситуация находится под контролем.

Ранее, 26 апреля, стало известно о взрыве в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом в порту.