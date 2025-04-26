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В Уфе загорелась усадьба Бессарабова

МЧС тушит в Уфе пожар в историческом здании.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 26 апреля, в Уфе загорелось двухэтажное бревенчтое здание на пересечении улиц Аксакова и Коммунистической. По данным МЧС, пожар случился в усадьбе Усадьба Бессарабова Василия Поликарповича. Это здание является объектом культурного наследия.

Фото: МЧС РБ.

— Информации о пострадавших не поступало. Принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара, — передали в экстренном ведомстве.

Обновление 21:23: Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций.

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