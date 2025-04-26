В Уфе загорелась усадьба Бессарабова

Сегодня вечером, 26 апреля, в Уфе загорелось двухэтажное бревенчтое здание на пересечении улиц Аксакова и Коммунистической. По данным МЧС, пожар случился в усадьбе Усадьба Бессарабова Василия Поликарповича. Это здание является объектом культурного наследия.
Фото: МЧС РБ.
— Информации о пострадавших не поступало. Принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара, — передали в экстренном ведомстве.
Обновление 21:23: Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций.
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