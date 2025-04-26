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Умерла актриса РАМТ Светлана Харлап

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Актриса театра, кино и дубляжа Светлана Харлап ушла из жизни 26 апреля в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского академического Молодежного театра (РАМТ).

Источник: РИА "Новости"

«26 апреля ушла из жизни замечательная актриса — Светлана Евгеньевна Харлап. Спасибо Вам за верность нашему театру. Светлая память», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале театра уточнили, что о дате и месте прощания будет известно позже.

Светлана Харлап родилась 17 декабря 1940 года в Москве. Окончила Драматическую студию при Центральном детском театре и театроведческий факультет ГИТИС. В 1964 году была принята в труппу РАМТ.

Харлап сыграла более 60 ролей за 55 лет работы в театре. Как актриса дубляжа она приняла участие в более 170 игровых и анимационных фильмах, среди которых «Леди Берд» (2017), «Искупление» (2007), «Шоколад» (2000), «Поймай меня, если сможешь» (2002) и многие другие. Также она озвучивала персонажей в мультфильмах «Конек-Горбунок» (1975), «Снежная королева» (1957), «Семейка Адамс» (2019). Участвовала в телепередачах «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка».