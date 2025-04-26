Умерла актриса РАМТ Светлана Харлап

Харлап сыграла более 60 ролей за 55 лет работы в театре. Как актриса дубляжа она приняла участие в более 170 игровых и анимационных фильмах, среди которых «Леди Берд» (2017), «Искупление» (2007), «Шоколад» (2000), «Поймай меня, если сможешь» (2002) и многие другие. Также она озвучивала персонажей в мультфильмах «Конек-Горбунок» (1975), «Снежная королева» (1957), «Семейка Адамс» (2019). Участвовала в телепередачах «Спокойной ночи, малыши» и «АБВГДейка».