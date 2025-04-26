В результате взрыва в иранском порту погибли 8 человек, около 750 пострадали

«На данный момент пострадали около 700−750 человек, из которых 212 лечатся амбулаторно, а остальные пострадавшие отправлены в медицинские центры провинции, соседних городов и даже соседних провинций. Процесс лечения пострадавших продолжается. К сожалению, подтвержденное число погибших на данный момент составляет 8 человек», — рассказал агентству TasnimNews глава иранского МВД. По его словам, сейчас первоочередной задачей является тушение пожара.