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ФСБ показала кадры доставки подозреваемого в убийстве генерала Москалика в СК

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. ЦОС ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как задержанного по подозрению в причастности к убийству замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игната Кузина доставляют в центральный аппарат СК РФ.

Как уточнили в ЦОС, дальнейшие следственные действия будут проводиться в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Ранее сообщалось, что Кузин, имеющий вид на жительство в Украине, заминировал автомобиль Volkswagen Golf в Балашихе, при взрыве которого погиб Москалик. В ЦОС уточнили, что подозреваемый был завербован спецслужбами Украины в апреле 2023 года и действовал по их указанию. Подрыв машины дистанционно совершил его украинский куратор по имени Вадим.