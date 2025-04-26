ФСБ показала кадры доставки подозреваемого в убийстве генерала Москалика в СК

Ранее сообщалось, что Кузин, имеющий вид на жительство в Украине, заминировал автомобиль Volkswagen Golf в Балашихе, при взрыве которого погиб Москалик. В ЦОС уточнили, что подозреваемый был завербован спецслужбами Украины в апреле 2023 года и действовал по их указанию. Подрыв машины дистанционно совершил его украинский куратор по имени Вадим.