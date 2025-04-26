Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подпольного ювелира задержали за незаконную добычу золота в Ленобласти

Житель деревни Куровицы Гатчинского района Ленинградской области был задержан правоохранительными органами за незаконную продажу драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: Life.ru

ФСБ задержала мужчину за подпольную добычу золота. Видео © УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предварительное расследование выявило, что 59-летний неработающий гражданин, совместно с неустановленными лицами, занимался незаконной переработкой радиоэлектронного мусора для извлечения драгоценных металлов. В результате этой деятельности группа лиц произвела, хранила и продала свыше 500 граммов золота высокой пробы (997) на сумму 4 579 991 рубль.

Главным следственным управлением МВД России возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота драгоценных металлов в крупном размере (часть 5 статьи 191 УК РФ). Подозреваемый находится под следствием, решается вопрос о его дальнейшей изоляции от общества.

Следователи работают над выявлением всех обстоятельств дела, включая установление соучастников и других эпизодов преступной деятельности фигуранта.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который готовил теракт на телевышке. Он намеревался поджечь телевизионную башню с оборудованием мобильной связи в Лысково. Действовал мужчина по заданию анонимных заказчиков.