Подпольного ювелира задержали за незаконную добычу золота в Ленобласти

Предварительное расследование выявило, что 59-летний неработающий гражданин, совместно с неустановленными лицами, занимался незаконной переработкой радиоэлектронного мусора для извлечения драгоценных металлов. В результате этой деятельности группа лиц произвела, хранила и продала свыше 500 граммов золота высокой пробы (997) на сумму 4 579 991 рубль.