Подпольного ювелира задержали за незаконную добычу золота в Ленобласти

ФСБ задержала мужчину за подпольную добычу золота. Видео © УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Предварительное расследование выявило, что 59-летний неработающий гражданин, совместно с неустановленными лицами, занимался незаконной переработкой радиоэлектронного мусора для извлечения драгоценных металлов. В результате этой деятельности группа лиц произвела, хранила и продала свыше 500 граммов золота высокой пробы (997) на сумму 4 579 991 рубль.
Главным следственным управлением МВД России возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота драгоценных металлов в крупном размере (часть 5 статьи 191 УК РФ). Подозреваемый находится под следствием, решается вопрос о его дальнейшей изоляции от общества.
Следователи работают над выявлением всех обстоятельств дела, включая установление соучастников и других эпизодов преступной деятельности фигуранта.
Ранее в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который готовил теракт на телевышке. Он намеревался поджечь телевизионную башню с оборудованием мобильной связи в Лысково. Действовал мужчина по заданию анонимных заказчиков.