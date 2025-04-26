Взрыв в Иране начал угрожать выбросами опасных веществ: после сотен пострадавших объявлен режим ЧС

Главной проблемой после взрыва стала угроза выброса опасных химических веществ. Как сообщили в Минздраве Ирана, в зоне поражения могут находиться аммиак, диоксид серы и азот, что создает риск экологической катастрофы и массовых отравлений. В связи с этим в Бендер-Аббасе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти распорядились закрыть все школы города на следующий день, чтобы минимизировать риски для детей. Жителям рекомендовано оставаться в помещениях и использовать средства защиты.