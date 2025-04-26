Пожар в порту Ирана вспыхнул с новой силой

26 апреля произошел взрыв в морском порту Шахид-Раджаи. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. По последним данным, погибли восемь человек, пострадали около 700−750 жителей. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести. Посольство России в Иране выразило соболезнования в связи со взрывом в порту.