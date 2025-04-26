Мольбы и слезы радости: как в России и остальном мире отреагировали на освобождение Курской области

В другом посте она выразила свои эмоции, сообщив, что когда начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ, она просто восклицала от радости. Кроме того, Захарова поделилась личными ощущениями, рассказав, что со слезами радости на глазах вся ее семья встретила эту новость. Она упомянула, что они каждый день следили за событиями и молились за жителей этой многострадальной земли, почувствовав огромную радость от услышанного.