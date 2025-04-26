Мольбы и слезы радости: как в России и остальном мире отреагировали на освобождение Курской области

Валерий Герасимов 26 апреля заявил о полном освобождении Курской области.
Полное освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), о котором 26 апреля 2025 года доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, вызвало волну эмоциональных откликов в России и за ее пределами. От слез радости жителей региона до заявлений официальных лиц и сдержанных комментариев на международной арене — освобождение стало значимым событием, подчеркивающим перелом в приграничном конфликте. Подробнее — в материале URA.RU.
Россия: от молитв до торжества.
Мария Захарова: «Никогда не забудем друзей».
Захарова заявила, что она со всей семьей следила за событиями в Курской областиФото: Роман Наумов © URA.RU.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова трижды высказалась об освобождении региона в своем telegram-канале. В своих постах она не стеснялась эмоций.
«Герасимов сообщил, что бойцы КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм. Никогда мы не забудем наших друзей», — написала она оценивая вклад северокорейских сотрудников.
В другом посте она выразила свои эмоции, сообщив, что когда начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ, она просто восклицала от радости. Кроме того, Захарова поделилась личными ощущениями, рассказав, что со слезами радости на глазах вся ее семья встретила эту новость. Она упомянула, что они каждый день следили за событиями и молились за жителей этой многострадальной земли, почувствовав огромную радость от услышанного.
Сергей Миронов: «Пойдем вперед и будем мстить».
Авантюра Киева в Курской области потерпела крах, заявил МироновФото: Роман Наумов © URA.RU.
Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов назвал освобождение закономерным крахом «авантюры киевского режима». Он также призвал создать зону безопасности вдоль границ и пообещал «мстить за убитых и замученных мирных жителей, за разрушенные дома и сожженные храмы».
«Озабоченный медийным эффектом и призрачными политическими выгодами [украинский лидер] Владимир Зеленский отправил на убой десятки тысяч своих солдат. Что ж, тех, кто приходит к нам с мечом, ждет один плачевный финал», — написал он в telegram-канале.
Александр Хинштейн: «Не передать словами».
Хинштейн считает, что в скором времени ВСУ ждет полный разгромФото: Роман Наумов © URA.RU.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркнул эмоциональную значимость события: «То, чего так ждали и в чем ни минуты не сомневались — наши воины завершили операцию по освобождению Курской области! Наши воины сломили последние рубежи обороны противника, выдавив оккупантов за пределы нашей земли!», написал глава освобожденного региона.
Он добавил, что жители региона «молились, ждали, болели» за этот день. Губернатор также пообещал восстановить разрушенное, включая Горнальский монастырь, после стабилизации обстановки.
«Вечная память каждому, кто сложил голову за освобождение Курской земли! Курская область освобождена! Полный разгром врага на всех направлениях фронта ещё ближе!» — добавил он.
Владимир Якушев: «Войдет в учебники истории».
Якушевы также отметил работу российских военнослужащих в Курской областиФото: Роман Наумов © URA.RU.
Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев назвал освобождение знаковым событием. Он подчеркнул, что впереди предстоит масштабная работа по восстановлению социальной инфраструктуры, возвращению переселенцев и налаживанию мирной жизни, а «Единая Россия» окажет гуманитарную помощь.
«День освобождения Курской земли от украинских нацистов войдет в учебники отечественной истории как символ мужества наших солдат и стойкости самих курян. Слава нашим бойцам, отстоявшим курскую землю! Вечная память солдатам, ценой собственных жизней защитивших наши исторические рубежи!», — добавил он.
Алексей Чепа: «Герасимов выполнил обещание».
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что Герасимов выполнил обещание, данное Путину в августе 2024 года, освободить регион. «Учитывая, что шло вытеснение, а не расчленение группировки, диверсанты в любом случае могут быть», — сказал он, добавив, что попытки проникновения ВСУ возможны, как в других областях.
Апты Алаудинов: «Священная земля».
Алаудинов считает, что освобождение Курской области станет новой страницей в истории РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал освобождение «новой страницей в истории великой России». «Наши бойцы Минобороны, как когда-то наши деды на священной курской земле, ещё раз поломали хребет фашизму. Это доказало, что нас нельзя победить», — заявил он в своем telegram-канале. Алаудинов поздравил жителей, поблагодарил бойцов и выразил соболезнования семьям погибших.
Международная реакция.
Bloomberg: «Киев теряет територию».
Агентство Bloomberg отметило, что утрата Курской области лишает Украину важного рычага. «Уступив свой плацдарм в Курской области, Киев теряет российскую территорию, которую, по словам Зеленского, можно было бы обменять в рамках мирного соглашения с Москвой. К концу февраля 2025 года территория Курска, находящаяся под контролем Украины, сократилась почти до одной пятой части», — говорится в публикации.
CNN: «Удар по морали Украины».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПолный разгром ВСУ и помощь корейцев: Герасимов раскрыл подробности освобождения Курской области.
Телеканал CNN подчеркнул, что освобождение региона подрывает позиции Киева. «Если заявления Путина верны, надежды на использование Курска в качестве разменной монеты улетучиваются, а отступление Украины может подорвать политическое влияние Киева и моральный дух армии после трех лет боев», — сообщила CNN. Канал отметил, что попытки США выступить посредником в переговорах не увенчались успехом из-за напряженных отношений между лидерами.
Reuters: «Северокорейский фактор».
Агентство Reuters акцентировало внимание на участии КНДР. «Россия впервые подтвердила, что северокорейские солдаты сражаются вместе с российскими войсками в Курской области, а начальник Генерального штаба высоко оценил их героизм. Не имея бронетехники и опыта борьбы с беспилотниками, они несли потери, но быстро адаптировались», — написали журналисты.