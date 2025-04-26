В центре Москвы пешеход попал под электробус

23 апреля автомобиль Lada Priora сбил людей на пешеходном переходе в Мичуринске. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как легковушка въезжает в людей, переходящих проезжую часть в предназначенном для этого месте. От удара пешеходы падают. Водителем автомобиля оказался сотрудник Росгвардии. Он находился в отпуске и управлял личным авто. В отношении него проводится служебная проверка.