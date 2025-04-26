Курская область полностью освобождена от ВСУ спустя почти девять месяцев: главное о СВО за 26 апреля

Потери ВСУ в регионе составили свыше 76 тысяч человек убитыми и ранеными, уничтожено более 7,7 тысяч единиц техники. Особую роль сыграла операция «Поток», в ходе которой совместные действия российских войск и добровольцев привели к разгрому украинской группировки. ВСУ были вынуждены отступить, а их планы по созданию плацдарма провалились. Сейчас в области идет зачистка и разминирование.