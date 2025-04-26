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Курская область полностью освобождена от ВСУ спустя почти девять месяцев: главное о СВО за 26 апреля

Вооруженные силы России полностью восстановили контроль над территорией Курской области, завершив операцию по вытеснению украинских подразделений, находившихся в регионе на протяжении почти девяти месяцев. России помогли солдаты КНДР, участвовавшее в обороне региона. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Герасимов отметил роль бойцов из КНДР, помогавших в освобождении Курской области.

Вооруженные силы России полностью восстановили контроль над территорией Курской области, завершив операцию по вытеснению украинских подразделений, находившихся в регионе на протяжении почти девяти месяцев. России помогли солдаты КНДР, участвовавшее в обороне региона. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, военнослужащие группировки «Север» нанесли удары по позициям украинских войск в Белгородской области, в результате которых были уничтожены до 35 солдат противника. Главное об СВО к 26 апреля — в материале URA.RU.

Герасимов рассказал Путину о полном освобождении Курской области.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕО чем рассказал Герасимов Путину после освобождения Курской области: полный доклад начальника генштаба.

Герасимов заявил, что Курская область полностью освобождена от украинских войск. Последний населенный пункт, Горналь, взят под контроль. «Пятый канал» публикует кадры, как военнослужащие подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса ВС РФ водрузили российский флаг в населенном пункте. Отдельно Герасимов поблагодарил военнослужащих КНДР, которые в рамках договора о стратегическом партнерстве сражались плечом к плечу с российскими бойцами.

Потери ВСУ в регионе составили свыше 76 тысяч человек убитыми и ранеными, уничтожено более 7,7 тысяч единиц техники. Особую роль сыграла операция «Поток», в ходе которой совместные действия российских войск и добровольцев привели к разгрому украинской группировки. ВСУ были вынуждены отступить, а их планы по созданию плацдарма провалились. Сейчас в области идет зачистка и разминирование.

ВС РФ стали использовать новый беспилотник в зоне СВО.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ ввели в свой арсенал дрон «Бандероль»: какие еще БПЛА появились на вооружении в 2024—2025 годах.

В последние недели ВС РФ активно применяют новый БПЛА «Бандероль» для атак на военные объекты Украины, заявил украинский специалист в области связи Сергей Бескрестнов, известный также под псевдонимом Флэш. Дрон наносит значительный ущерб ВСУ, поскольку местные средства противовоздушной обороны оказываются неспособны его перехватить.

ВСУ потеряли на белгородском направлении 35 человек и танк.

Вооруженные силы группировки «Север» нанесли удары по позициям украинской армии на белгородском направлении, в результате чего, по информации Министерства обороны РФ, ликвидированы до 35 военнослужащих противника. Кроме того, ведомство сообщает об уничтожении танка, бронетранспортера, двух автомобилей, артиллерийского орудия и станции радиоэлектронной борьбы.

Украина выпустила более 40 дронов по пяти регионам России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина выпустила более 40 дронов по пяти регионам России: карта атак ВСУ на 26 апреля.

Российские средства ПВО за ночь с 25 на 26 апреля сбили над пятью регионами России 49 беспилотников армии Украины, передает Минобороны. Официальных данных о жертвах и разрушениях в Курской, Белгородской областях и Крыму нет.

Курская область — уничтожено 27 дронов. Белгородская область — сбито 16 БПЛА. Крым — за полтора часа ликвидировано 4 дрона. Ростовская область — один БПЛА сбит в Миллеровском районе, жертв и разрушений нет. Липецкая область — один дрон уничтожен, временно вводился красный уровень угрозы.

ВСУ убили боевика «Правого сектора»*, который сдался в плен России.

ВСУ нанесли удар по подразделению российских военных, которое осуществляло эвакуацию плененного бойца украинской националистической организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена в РФ). В результате обстрела пленный погиб, сообщил военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии ВС РФ с позывным Киндер. Российские военные продолжали эвакуацию пленного на протяжении двух-трех километров, однако из-за значительной кровопотери тот скончался.

Ход СВО на разных направлениях фронта.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ нанесли массированный удар по бригадам ВСУ под Сумами: карта СВО на 26 апреля.

Брянское направление.

На брянском направлении ВСУ продолжают обстрелы приграничных территорий. В результате одного из ударов поврежден дом семьи олимпийского чемпиона Александра Большунова в селе Подывотье.

Часовоярское направление.

Над Часов Яром продолжаются воздушные бои. 217-й полк ВДВ (Иваново) успешно сбивает тяжелые украинские дроны-бомбардировщики, не давая ВСУ закрепиться в небе, сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Белгородское направление.

Группировка «Север» полностью освободила Поповку от украинских диверсантов. Над населенным пунктом поднят российский флаг, сейчас идет зачистка прилегающих территорий.

Удары по Украине.

В Киеве прогремел мощный взрыв на заводе «Буревестник», который производит радиолокационные системы для ВМФ. Ночным атакам российских дронов подверглись военные предприятия в Днепропетровске, Кропивницком и Павлограде. Об эом писали российские военкоры.

*Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.