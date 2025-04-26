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Число пострадавших при взрыве в порту Ирана возросло до 750

Официальный представитель правительства Ирана заявила, что ЧП произошло на складе с химикатами.

Источник: Аргументы и факты

Число пострадавших в результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 750, заявил министр внутренних дел страны Искандар Момени. Его слова приводит агентство Tasnim.

До этого сообщалось о 516 пострадавших и о четырех погибших.

По словам официального представителя иранского правительства Фатеме Мохаджерани, инцидент произошел на складе с химикатами. Официальная причина ЧП пока не называется.

При этом, по информации Tasnim, взрыв прогремел из-за возгорания резервуара с топливом.

Российское посольство в Тегеране сообщило, что информации о пострадавших россиянах в результате взрыва в иранском порту Шахид Раджаи (часть порта Бендер-Аббас) не поступало.