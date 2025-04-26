Микроавтобус снес ограждение на улице Минска после столкновения с легковушкой

По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Volkswagen, ехавший по улице Маяковского в районе дома № 11, при смене полосы движения не проявил должной осмотрительности и допустил касательное столкновение с автомобилем Mazda, двигавшимся попутно. От удара Volkswagen потерял управление, выехал за пределы дороги и протаранил разделительное ограждение.