Микроавтобус снес ограждение на улице Минска после столкновения с легковушкой. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В субботу, 26 апреля, около 11.40, на улице Маяковского в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого микроавтобус врезался в разделительный барьер.
По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Volkswagen, ехавший по улице Маяковского в районе дома № 11, при смене полосы движения не проявил должной осмотрительности и допустил касательное столкновение с автомобилем Mazda, двигавшимся попутно. От удара Volkswagen потерял управление, выехал за пределы дороги и протаранил разделительное ограждение.
В аварии, к счастью, никто не получил травм. Оба транспортных средства получили только различные механические повреждения.
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Микроавтобус снес ограждение на улице Минска после столкновения с легковушкой. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.