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Микроавтобус снес ограждение на улице Минска после столкновения с легковушкой

Микроавтобус и легковушка столкнулись на улице Маяковского в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Микроавтобус снес ограждение на улице Минска после столкновения с легковушкой. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В субботу, 26 апреля, около 11.40, на улице Маяковского в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого микроавтобус врезался в разделительный барьер.

По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Volkswagen, ехавший по улице Маяковского в районе дома № 11, при смене полосы движения не проявил должной осмотрительности и допустил касательное столкновение с автомобилем Mazda, двигавшимся попутно. От удара Volkswagen потерял управление, выехал за пределы дороги и протаранил разделительное ограждение.

В аварии, к счастью, никто не получил травм. Оба транспортных средства получили только различные механические повреждения.

Ранее мы сообщали, что два монтажника рухнули на мобильной платформе с высоты на стройке в Минске.

А еще около 260 пассажиров эвакуировались из поезда Орша — Кричев из-за задымления.

Также белорусский синоптик сказал о погоде на майских праздниках: без аномальной жары, с туманами, дождями и возможными грозами.

Микроавтобус снес ограждение на улице Минска после столкновения с легковушкой. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.