Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. На фоне полного разгрома украинских войск уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова напомнила о находящихся в плену 52 жителях региона, которых у себя удерживают украинские власти.