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Пожар произошел на кровле трехэтажного неэксплуатируемого здания на Азовской улице

Пожар произошел на кровле трехэтажного неэксплуатируемого здания на ул. Азовская. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«На ул. Азовская произошло возгорание на кровле трехэтажного неэксплуатируемого здания. На месте работают 55 сотрудников и 17 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.