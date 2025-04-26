Пожар произошел на кровле трехэтажного неэксплуатируемого здания на Азовской улице

«На ул. Азовская произошло возгорание на кровле трехэтажного неэксплуатируемого здания. На месте работают 55 сотрудников и 17 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.
Пожар произошел на кровле трехэтажного неэксплуатируемого здания на ул. Азовская. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
«На ул. Азовская произошло возгорание на кровле трехэтажного неэксплуатируемого здания. На месте работают 55 сотрудников и 17 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.