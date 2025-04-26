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Полиция объяснила звук взрыва в центре Парижа

Полиция Парижа написала на своей странице в соцсети X об окончании проверки после звука взрыва в центре города.

Источник: AP 2024

В ведомстве заявили, что инцидент исчерпан.

«Предположительно, всему виной петарда, брошенная в помещение магазина», — говорится в публикации.

В полиции сообщили о начале расследования обстоятельств произошедшего для установления личности злоумышленника.

Вечером 26 апреля на Елисейские поля в центре Парижа прибыли полицейские после звука, похожего на взрыв или падение тяжелого предмета. С предприятия в районе места происшествия эвакуировали людей. Вокруг здания был установлен периметр безопасности.

На прошлой неделе около 150 человек эвакуировали из главного здания суда Парижа из-за сообщения о возможном взрыве. Сигнализация сработала около 18:00 (19:00 мск). Правоохранители провели осмотр здания в 17-м округе города, но взрывных устройств не обнаружили. До этого в тот же день ложные срабатывания сигнализации произошли на Елисейских полях и Восточном вокзале Парижа. Угрозы тоже не подтвердились.