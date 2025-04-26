Полиция объяснила звук взрыва в центре Парижа

На прошлой неделе около 150 человек эвакуировали из главного здания суда Парижа из-за сообщения о возможном взрыве. Сигнализация сработала около 18:00 (19:00 мск). Правоохранители провели осмотр здания в 17-м округе города, но взрывных устройств не обнаружили. До этого в тот же день ложные срабатывания сигнализации произошли на Елисейских полях и Восточном вокзале Парижа. Угрозы тоже не подтвердились.