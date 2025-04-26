Пожар в иранском порту в Бендер-Аббасе вспыхнул с новой силой

В иранском порту Бендер-Аббас снова разгорелся пожар. По словам главы МВД Ирана Эскандера Моамени, быстрому распространению пламени способствует мощный ветер.
Как сообщило агентство Tasnim, для урегулирования ситуации задействованы все доступные ресурсы как на государственном, так и на региональном уровнях.
«Были предприняты меры, включая возведение насыпей и размещение пустых контейнеров вокруг места происшествия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня», — отметил Моамени.
Он добавил, что все имеющиеся службы работают в интенсивном режиме, чтобы локализовать пожар.
По мере распространения огня в иранском порту слышатся новые взрывы.
В субботу днем в порту Шахид-Раджаи города Бендер-Аббас произошел сильный взрыв. Представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани рассказала агентству Fars, что инцидент случился на складе с химическими веществами, однако точные причины пока не установлены. Одновременно в прессе появлялись сведения о том, что взрыв был вызван возгоранием топливного резервуара.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что сгоревший после атаки ВСУ храмовый комплекс «Новый Иерусалим» будет восстановлен и расширен.