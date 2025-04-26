Пожар в иранском порту в Бендер-Аббасе вспыхнул с новой силой

В субботу днем в порту Шахид-Раджаи города Бендер-Аббас произошел сильный взрыв. Представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани рассказала агентству Fars, что инцидент случился на складе с химическими веществами, однако точные причины пока не установлены. Одновременно в прессе появлялись сведения о том, что взрыв был вызван возгоранием топливного резервуара.