В Нижегородской области пострадали четыре человека в ДТП

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Chevrolet при выезде на встречную полосу столкнулся с иномаркой Skoda, которая выехала на соседнюю полосу и врезалась в Hyundai. Механические повреждения получил также проезжавший мимо автомобиль Exeed.