В Нижегородской области пострадали четыре человека в ДТП

«Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего на улице Бекетова [в Нижнем Новгороде]. В результате ДТП пострадали четыре человека», — говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что пострадавшие доставлены в больницу.
По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Chevrolet при выезде на встречную полосу столкнулся с иномаркой Skoda, которая выехала на соседнюю полосу и врезалась в Hyundai. Механические повреждения получил также проезжавший мимо автомобиль Exeed.