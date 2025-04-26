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В Нижегородской области пострадали четыре человека в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апреля. /ТАСС/. Авария с участием четырех легковых автомобилей произошла в Нижнем Новгороде, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщило в своем Telegram-канале ГУ МВД России по Нижегородской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего на улице Бекетова [в Нижнем Новгороде]. В результате ДТП пострадали четыре человека», — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Chevrolet при выезде на встречную полосу столкнулся с иномаркой Skoda, которая выехала на соседнюю полосу и врезалась в Hyundai. Механические повреждения получил также проезжавший мимо автомобиль Exeed.