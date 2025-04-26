Число жертв из-за взрыва в Иране выросло почти вдвое

Взрыв прогремел днем 26 апреля на причале порта в городе Бендер-Аббас. До этого сообщалось о восьми погибших и 750 пострадавших. Власти продолжают оценивать масштаб взрыва и его последствий. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.