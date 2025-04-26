Число жертв из-за взрыва в Иране выросло почти вдвое

Взрыв унес жизни 14 человек, сообщил глава МВД Ирана.
Число погибших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас (Иран) возросло до 14 человек. Об этом сообщил глава МВД республики Эскандар Момени.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВзрыв в Иране начал угрожать выбросами опасных веществ: после сотен пострадавших объявлен режим ЧС.
«Число погибших в результате взрыва в порту Раджаи на юге Ирана возросло до 14», — рассказал Момени. Его слова приводит Nedaa Post.
Взрыв прогремел днем 26 апреля на причале порта в городе Бендер-Аббас. До этого сообщалось о восьми погибших и 750 пострадавших. Власти продолжают оценивать масштаб взрыва и его последствий. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.