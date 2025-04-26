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На Ставрополье один человек погиб в ДТП

СТАВРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Легковой автомобиль въехал в грузовой рефрижератор на трассе под Ставрополем. Один человек погиб, еще двое госпитализированы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«В результате автоаварии водитель автомобиля Faw скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Пассажир этого автомобиля и водитель грузовика с травмами были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

По данным ГАИ, водитель автомобиля Faw пытался въехать на основную дорогу с обочины, но не убедился в безопасности маневра и въехал в грузовик, который двигался в попутном направлении из Ставрополя в направлении Невинномысска.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.