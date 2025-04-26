Ричмонд
+28°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге эвакуировали ТЦ «Балканский» из-за пожара

Из питерского ТЦ «Балканский 1» срочно эвакуировали 75 посетителей. По данным местных журналистов, в здании произошел пожар из-за короткого замыкания.

Вероятно, в сети произошло замыкание.

Из питерского ТЦ «Балканский 1» срочно эвакуировали 75 посетителей. По данным местных журналистов, в здании произошел пожар из-за короткого замыкания.

«В ТЦ произошло короткое замыкание. Из-за этого загорелся щиток на четвертом (техническом) этаже. Из опасной зоны вывели 75 человек», — передает телеканал «78».

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.