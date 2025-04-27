Взрыв прогремел в центре Парижа, полиция начала расследование

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в Иране погибли восемь человек, а число пострадавших превысило 750. Министр внутренних дел страны Эскандар Момени отметил, что работы по ликвидации пожара и оказанию помощи пострадавшим продолжаются.