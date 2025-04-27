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Взрыв прогремел в центре Парижа, полиция начала расследование

На Елисейских полях в центре Парижа прогремел взрыв. К месту инцидента была стянута городская полиция. Правоохранители эвакуировали людей из опасной зоны, а территорию оцепили.

Источник: Life.ru

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что причиной переполоха могла стать петарда, которую бросили в помещение одного из магазинов. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить личность человека, причастного к инциденту.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в Иране погибли восемь человек, а число пострадавших превысило 750. Министр внутренних дел страны Эскандар Момени отметил, что работы по ликвидации пожара и оказанию помощи пострадавшим продолжаются.