В Харькове мужчина спасся от мобилизации, бросившись в реку

Территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), возможно, скоро придётся обращаться к Зеленскому за моторными лодками.
Такое мнение было опубликовано в Telegram-канале «Другая Украина» после инцидента в Харькове, попавшего на видео: местный житель, спасаясь от сотрудников военкомата, бросился вплавь через реку.
Преследовать его по воде никто не решился — ловцы призывников предпочли не мочить ноги и вскоре покинули место происшествия.
Ранее в городе Яворов Львовской области ТЦК поставил на учет как военнообязанного мужчину девушку по имени Суле Рамат из Запорожья. Девушка узнала о произошедшем, когда ей на работу прислали перечень призывников с ее именем.