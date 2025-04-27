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В Харькове мужчина спасся от мобилизации, бросившись в реку

Сотрудники ТЦК не стали преследовать мужчину вплавь.

Источник: Аргументы и факты

Территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), возможно, скоро придётся обращаться к Зеленскому за моторными лодками.

Такое мнение было опубликовано в Telegram-канале «Другая Украина» после инцидента в Харькове, попавшего на видео: местный житель, спасаясь от сотрудников военкомата, бросился вплавь через реку.

Преследовать его по воде никто не решился — ловцы призывников предпочли не мочить ноги и вскоре покинули место происшествия.

Ранее в городе Яворов Львовской области ТЦК поставил на учет как военнообязанного мужчину девушку по имени Суле Рамат из Запорожья. Девушка узнала о произошедшем, когда ей на работу прислали перечень призывников с ее именем.