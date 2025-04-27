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В американском Теннесси упал самолет, все пассажиры погибли

В округе Уайт штата Теннесси произошла авиакатастрофа. Самолет упал в поле и ударился о берег ручья. Трое человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщили американские СМИ.
Источник: РИА "Новости"

Правоохранители начали расследование по факту падения самолета.

В округе Уайт штата Теннесси произошла авиакатастрофа. Самолет упал в поле и ударился о берег ручья. Трое человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщили американские СМИ.

«Небольшой самолет потерпел крушение в районе Норт-Энд. На борту воздушного судна находились три человека, все они погибли», — говорится на сайте Times Now.

По сведениям издания, на месте происшествия в настоящее время находятся пожарные. Власти настоятельно просят жителей округа держаться подальше от места крушения. Причина происшествия и личности жертв на данный момент неизвестны.

Как сообщало URA.RU, 31 января самолет рухнул на северо-востоке Филадельфии вблизи торгового центра Rooseveltса. На борту были шесть человек.