В американском Теннесси упал самолет, все пассажиры погибли

В округе Уайт штата Теннесси произошла авиакатастрофа. Самолет упал в поле и ударился о берег ручья. Трое человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщили американские СМИ.