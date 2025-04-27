В Крыму назвали пиратством захват Украиной сухогруза в Чёрном море

По мнению Константинова, действия властей Незалежной демонстрируют, что украинские порты превратились в «пиратские базы», представляющие угрозу для международного судоходства.
«Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности судоходства в Чёрном море? Их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по возможности избегать их, как подводных рифов. Террористическая “держава” теперь ещё и присваивает себе лавры пиратского логова», — подчеркнул Константинов.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники и СБУ задержали сухогруз, следовавший под флагом азиатской страны, по подозрению в посещении порта Севастополя и вывозе 5 тысяч тонн пшеницы в конце 2024 года. На судне проведены обыски, конфискована документация, экипаж задержан.