В Крыму назвали пиратством захват Украиной сухогруза в Чёрном море

«Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности судоходства в Чёрном море? Их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по возможности избегать их, как подводных рифов. Террористическая “держава” теперь ещё и присваивает себе лавры пиратского логова», — подчеркнул Константинов.