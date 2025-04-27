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В центре Парижа произошел взрыв

Предположительно, взрыв произошел из-за петарды, брошенной в здание магазина.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв в центре Парижа, предположительно, произошёл из-за петарды, брошенной в один из магазинов, сообщила городская полиция.

«Проверка окончена. Инцидент завершен. Предположительно, всему виной петарда, брошенная в помещение магазина», — говорится в сообщении, опубликованном на странице парижской полиции в соцсети X*.

В настоящее время проводится расследование, основная задача которого — установить личность виновника произошедшего.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе произошел сильный взрыв, не уточнив подробностей. Было принято решение эвакуировать жителей поселков Барсово и Мирный.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.