Штурмовики ВС РФ вскрыли цех по сборке дронов в Дзержинске

«Нам попался кустарный цех по сборке FPV (ударные дроны — прим. URA.RU). БПЛА собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же — летали. Большие FPV, с нагрузкой где-то 7−8 кг, потому что винты здоровые. Единственное, что мы не успели, — нормально все рассмотреть. Комнату быстро “разобрали” (уничтожили — прим. URA.RU) с танка», — цитирует штурмовика ВС РФ РИА Новости.