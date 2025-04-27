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Над Брянской областью уничтожили три БПЛА

Глава региона выразил благодарность подразделениям ПВО за успешную работу по защите территории области.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы ПВО сбили три беспилотника над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«26 апреля около 22:30 по московскому времени дежурные расчёты ПВО ликвидировали три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в заявлении.

Как уточнил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале, жертв и разрушений в результате атаки нет, на местах работают оперативные и экстренные службы.

Глава региона выразил благодарность подразделениям ПВО за успешную работу по защите территории области.

Ранее сообщалось, что в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области в результате атаки ВСУ сгорели иконы, привезенные из Иерусалима.