Над Брянской областью уничтожили три БПЛА

Российские силы ПВО сбили три беспилотника над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«26 апреля около 22:30 по московскому времени дежурные расчёты ПВО ликвидировали три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в заявлении.
Как уточнил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале, жертв и разрушений в результате атаки нет, на местах работают оперативные и экстренные службы.
Глава региона выразил благодарность подразделениям ПВО за успешную работу по защите территории области.
Ранее сообщалось, что в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области в результате атаки ВСУ сгорели иконы, привезенные из Иерусалима.