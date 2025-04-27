Убийца девяти человек заявил об упущенном шансе предотвратить трагедию

«Не было умысла убивать потерпевших… карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить… в ходе потасовки выстрелы произошли непроизвольно, от испуга», — излагается позиция Егорова в одной из жалоб.
В начале июня 2017 года в одном из домов в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной женщины нашли в багажнике припаркованной рядом машины. Все они погибли от огнестрельных ранений. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от убийцы.
Как выяснилось, на даче во время большого застолья мужчину, которого местные называли электриком СНТ, уличили в обмане по поводу службы в ВДВ, разгорелась ссора, после которой 45-летний москвич Егоров вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.
Его задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.
В сентябре 2017 года Тверской областной суд приговорил Егорова к пожизненному лишению свободы преимущественно в колонии особого режима. В пользу потерпевших взыскали более десяти миллионов рублей.