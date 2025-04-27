ВСУ ударили по школе и маслозаводу в слободе Белая Курской области

«ВСУ атаковали беспилотником слободу Белая в Курской области. В результате атаки повреждены местная школа и маслозавод. На данный момент информации о пострадавших нет», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что на место происшествия уже выехали экстренные службы.