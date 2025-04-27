В Калининградской области произошло возгорание битума на площади 150 кв. м

МЧС России 25 апреля сообщили, что в Московской области загорелся склад торгового оборудования. Возгорание локализовали на площади 1,3 тыс. кв. м. В региональной прокуратуре заявили, что причиной пожара на складе в подмосковном Раменском округе могло быть короткое замыкание электропроводки.