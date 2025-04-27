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В Калининградской области произошло возгорание битума на площади 150 кв. м

В поселке Майское в Багратионовском муниципальном округе Калининградской области произошло возгорание битума на открытой площадке цеха по производству битумной мастики. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В поселке Майское происходит горение битума в металлических бочках, хранящихся на открытой площадке цеха по производству битумной мастики», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают 65 специалистов и 17 единиц техники, а очаговое горение происходит на площади 150 кв. метров. В результате возгорания никто не пострадал.

МЧС России 25 апреля сообщили, что в Московской области загорелся склад торгового оборудования. Возгорание локализовали на площади 1,3 тыс. кв. м. В региональной прокуратуре заявили, что причиной пожара на складе в подмосковном Раменском округе могло быть короткое замыкание электропроводки.