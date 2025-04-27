В Калининградской области произошло возгорание битума на площади 150 кв. м

«В поселке Майское происходит горение битума в металлических бочках, хранящихся на открытой площадке цеха по производству битумной мастики», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают 65 специалистов и 17 единиц техники, а очаговое горение происходит на площади 150 кв. метров. В результате возгорания никто не пострадал.
МЧС России 25 апреля сообщили, что в Московской области загорелся склад торгового оборудования. Возгорание локализовали на площади 1,3 тыс. кв. м. В региональной прокуратуре заявили, что причиной пожара на складе в подмосковном Раменском округе могло быть короткое замыкание электропроводки.