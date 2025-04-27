В Хабаровском крае устанавливают личность создателя фейковых аккаунтов

В Сети появились сообщения о том, что от имени несовершеннолетней были размещены публикации с кадрами жестокого обращения с животными. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации прокуратуры Хабаровского края, проводится проверка, направленная на установление личности человека, который создал фейковый аккаунт. Специалисты изучают материалы, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
«Ход проверки взят на контроль, принимаются меры по установлению всех причастных лиц», — рассказали в надзорном ведомстве.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.