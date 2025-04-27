Пассажирка мотоцикла скончалась из-за ДТП под Астаной

Авария произошла 25 апреля в селе Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области. По данным департамента полиции региона, столкнулись автомобиль LADA Largus и мотоцикл.
«В результате ДТП водитель и пассажирка мотоцикла были доставлены в больницу в Астане. 26 апреля пассажирка мотоцикла скончалась. По данному факту начало досудебное расследование», — сообщили в полиции.
ДП напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.