В Хабаровске сгорела иномарка на улице Артемовской

Ранним утром 27 апреля на одной из улиц Хабаровска потребовалась помощь пожарных. Огонь охватил легковой автомобиль. Специалистам удалось справиться с возгоранием оперативно. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сообщение о пожаре поступило с улицы Артемовской. На место прибыли пожарные расчеты. Машина горела открытым пламенем.
«Огонь удалось потушить меньше чем за час, однако иномарка сгорела полностью», — рассказали в МЧС России по Хабаровскому краю.
Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего. На месте работают дознаватели МЧС, которые выяснят, что стало источником возгорания.