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В Хабаровске сгорела иномарка на улице Артемовской

Пожарные справились с огнем меньше чем за час.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 27 апреля на одной из улиц Хабаровска потребовалась помощь пожарных. Огонь охватил легковой автомобиль. Специалистам удалось справиться с возгоранием оперативно. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сообщение о пожаре поступило с улицы Артемовской. На место прибыли пожарные расчеты. Машина горела открытым пламенем.

«Огонь удалось потушить меньше чем за час, однако иномарка сгорела полностью», — рассказали в МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего. На месте работают дознаватели МЧС, которые выяснят, что стало источником возгорания.