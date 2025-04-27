На Камчатке потерявшиеся двое мужчин вышли на связь

Информация о происшествии поступила в службу «112» вечером 25 апреля. По словам заявителя, еще 22 апреля двое мужчин отправились с месторождения Шануч до базы Сопочная, в районе реки Сопочной, и более не выходили на связь. 26 апреля на поиск людей вылетал вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями, полицейским и заявителем на борту.