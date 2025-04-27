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На Камчатке потерявшиеся двое мужчин вышли на связь

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апреля. /ТАСС/. Двое мужчин, пропавшие в начале недели на Камчатке, нашлись. Они вышли на связь, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Мужчины самостоятельно вышли на связь, в помощи не нуждаются, находятся на территории охотугодий. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила в службу «112» вечером 25 апреля. По словам заявителя, еще 22 апреля двое мужчин отправились с месторождения Шануч до базы Сопочная, в районе реки Сопочной, и более не выходили на связь. 26 апреля на поиск людей вылетал вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями, полицейским и заявителем на борту.

С воздуха было обследовано около 700 кв. км по маршруту месторождение Шануч — река Саичик, до береговой линии Охотского моря, по прибрежной полосе до реки Ича — месторождение Шануч.