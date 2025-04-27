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Три человека погибли при крушении частного самолёта в Теннесси

В американском штате Теннесси 26 апреля потерпел крушение одномоторный самолёт Mooney M20TN. На борту находились три человека, все они погибли.

Источник: Life.ru

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) и администрации аэропорта, трагедия произошла около полудня в одной миле к югу от взлётно-посадочной полосы. Воздушное судно находилось на этапе захода на посадку.

Личности погибших пока не обнародованы. Представители аэропорта подтвердили гибель всех находившихся в самолёте. На месте работают специалисты FAA и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), которые и возглавят расследование.

А ранее в Таиланде потерпел крушение самолёт DHC6 — 400 Twin Otter. Жертвами стали пять человек, один получил травмы. Судно принадлежало Королевской полиции Таиланда и использовалось для обучения парашютистов.