В интернете появилось фото бойцов из КНДР с георгиевскими лентами на форме.
В интернете появилось фото бойцов из КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских войск. На это обратил внимание военный блогер Борис Рожин.
«Бойцы из Северной Кореи участвовавшие в освобождении Курской области», — говорится в telegram-канале Рожина. На снимке шестеро военных позируют на фоне осенних деревьев, а на их шлемах видна георгиевская лента.
Ранее в telegram-каналах сообщалось, что специальные штурмовые подразделения КНДР при поддержке российских военных за три часа выбили украинские войска из поселка Плехово в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально подтверждал участие бойцов КНДР в освобождении региона, отмечая их профессионализм и взаимодействие с российскими подразделениями.