Ранее в telegram-каналах сообщалось, что специальные штурмовые подразделения КНДР при поддержке российских военных за три часа выбили украинские войска из поселка Плехово в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально подтверждал участие бойцов КНДР в освобождении региона, отмечая их профессионализм и взаимодействие с российскими подразделениями.