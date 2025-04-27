Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось фото бойцов КНДР, воевавших за освобождение Курской области

В интернете появилось фото бойцов из КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских войск. На это обратил внимание военный блогер Борис Рожин.

В интернете появилось фото бойцов из КНДР с георгиевскими лентами на форме.

В интернете появилось фото бойцов из КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских войск. На это обратил внимание военный блогер Борис Рожин.

«Бойцы из Северной Кореи участвовавшие в освобождении Курской области», — говорится в telegram-канале Рожина. На снимке шестеро военных позируют на фоне осенних деревьев, а на их шлемах видна георгиевская лента.

Ранее в telegram-каналах сообщалось, что специальные штурмовые подразделения КНДР при поддержке российских военных за три часа выбили украинские войска из поселка Плехово в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально подтверждал участие бойцов КНДР в освобождении региона, отмечая их профессионализм и взаимодействие с российскими подразделениями.