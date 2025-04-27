Спикер парламента Крыма Владимир Константинов охарактеризовал захват украинскими властями судна в Черном море как акт пиратства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, происходящее напоминает сцены из фильма «Пираты Карибского моря», где киевский режим демонстрирует откровенно пиратские методы, затрагивая при этом граждан и власти одной из азиатских стран.
Константинов подчеркнул, что подобное поведение со стороны Киева его не удивляет, поскольку оно соответствует общей линии действий украинского руководства.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины захватила в Черном море сухогруз, который следовал под флагом одной из азиатских стран. Украинские пограничники провели обыски на судне, изъяли документы и навигационное оборудование.